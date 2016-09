Donaueschingen. Das Theater Lichtermeer gastiert am Samstag, 8. Oktober, 14 Uhr, mit seinem Musical "Dschungelbuch" in den Donauhallen. Nach jeder Vorstellung (ab vier Jahren) erwartet die Besucher ein besonderes Treffen mit den Akteuren des Musicals. Die Darsteller stehen dann für Autogrammstunde und Fotoaktionen mit den Kindern bereit. Empfohlen für kleine und große Zuschauer ab vier Jahren. Karten gibt es im Internet und in den bekannten Vorverkaufsstellen.