Donaueschingen Mit Kolleginnen von einst noch in Kontakt

Lehrerin unterrichtete bis zu 40 Kinder

In dieser Zeit unterrichtete sie an der Grundschule der Eichendorffschule als Klassenlehrerin in Klassen mit anfangs noch bis zu 40 Schülern.

Mit Willy Längin, Manfred Eppel, Karl-Heinz Lehmann und Reinhard Zatschler erlebte sie vier Schulleiter in ihrer Zeit. In ihrer Freizeit leitete sie jahrelang eine Frauenturnguppe. In der Leichtathletik, im Turnverein und bei den Musikfreunden war sie ebenfalls aktiv. Ihr Mann Willi ist bereits vor 15 und ihr Sohn Klaus-Dieter vor fünf Jahren verstorben.