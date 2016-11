Donaueschingen Mit fünf Prozent im Bundestag

Beim Überspringen der Fünf-Prozenthürde im Bund würde der FDP-Bezirksvorsitzende aus Villingen-Schwenningen damit sicher in den Deutschen Bundestag einziehen. "Ich bin sehr stolz, dass wir als Kreisverband so erfolgreich auf der Landesliste abgeschnitten haben.

Schaffen es die Freien Demokraten 2017 zurück ins Bundesparlament, bekommt unser Landkreis das erste Mal seit 40 Jahren wieder einen liberalen Abgeordneten", freute sich die FDP-Kreisvorsitzende Andrea Kanold.

In seiner Vorstellungsrede betonte der 35-jährige Klinge, sich vor allem um die Themen Wirtschaftspolitik, Flüchtlingsintegration und Digitalisierung zu kümmern. "Es sind doch gerade unsere Mittelständler in unserer Region, die sich durch eine außergewöhnliche Standorttreue, hohe Ausbildungsquote und Mitarbeiterbindung auszeichnen. Diese stillen Helden unserer Wirtschaft wollen wir endlich wieder gebührend unterstützen", so der Kreisrat. Wichtig sei ihm, gerade die kleinen Betriebe und Familienunternehmen von unnötiger Bürokratie zu befreien. "Unsere Unternehmer gehören in ihren Betrieb und nicht an den Schreibtisch. Dieser Grundsatz muss endlich wieder gelten" sagte der Villinger unter viel Applaus. Auch bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt plädiere der Bundestagskandidat für weniger Hürden: "Mein Ziel ist es, möglichst alle diese Menschen in Lohn und Brot zu bringen und nicht dauerhaft über den Sozialstaat zu alimentieren. Wir dürfen uns dabei aber nicht durch Überbürokratisierung selbst im Weg stehen", betonte Marcel Klinge.