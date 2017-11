Donaueschingen Mit Dudelsackmusik in die Highlands

Donaueschingen-Neudingen. So war der erste Teil des Konzerts geprägt von den eigentümlichen und auch begeisternden Dudelsackklängen, die leicht näselnd und melodienreich daherkamen und von den beiden Drums rhythmisch unterstützt wurden. Katja Fischer, die Pipe Major, die mit ihren vier Pipers und zwei Drummers aufspielte, verstand es in charmanter Weise, die Besonderheiten des Dudelsackspielens und auch ihre traditionelle Tracht mit Kilt und Plaid im Tartan des Sutherland Clans mit persönlicher Erlaubnis des Clanchefs, Lord Strathnavers, zu erklären. Begeisternder Höhepunkt war dann der Auszug der Guardians mit "Scotland the Brave".

In großer Form präsentierte sich nach den Ehrungen die Musikkapelle Neudingen unter der engagierten Leitung Jessica Metzlers mit ihrer bunten musikalischen Reise durch ganz Europa. Tobias Hofmann gab seiner launigen Moderation eine besondere Würze, indem er die einzelnen Stücke mit humorigen, nachdenklichen und informativen Texten gestaltete. Mit "Tales from the Shore" führte die Kapelle das Publikum auf die grüne Insel Irland mit dramatischen, wilden und auch fröhlichen Klängen.

Der rasche Umstieg in den "Glacier Express" präsentierte die Kapelle die gewaltige Schweizer Alpenregion mit etlichen idyllischen Einschüben. Besinnliches gab es mit dem "Arnheim March" in Erinnerung an die berühmte und grausige Schlacht an der Arnheimer Brücke im Zweiten Weltkrieg – auch ein Appell gegen den Krieg. Die Welt Skandinaviens mit Eis und Schnee, den weiten Hochflächen bis hin zum Nordkap tat sich musikalisch in vielfältiger Weise auf.