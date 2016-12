Donaueschingen Mit dem Kaiserwalzer ins Neue Jahr

Donaueschingen. Das Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen findet am Freitag, 6. Januar, 19 Uhr, in den Donauhallen statt. Wie jedes Jahr kann die Gesellschaft der Musikfreunde ein herrliches musikalisches Erlebnis im Strawinsky Saal der Donauhallen anbieten, wo man mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen unter der Leitung ihres Dirigenten Jörg Iwer den "Tanz ins Neue Jahr" wagen will.