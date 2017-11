Donaueschingen Miniköche lernen Kniffe kennen

Sie hatten wieder nach Anfrage von Kollege August Guter, dem Teamleiter der Miniköche, ihre Küche und die Gasträume für den Nachmittag zur Verfügung gestellt. "Wir sind froh, wenn die Gastromen ihre freie Zeit opfern und uns in ihrer Küche bruzeln und hantieren lassen", betont Guter. Er hat einen kleinen Vorteil, war er doch 34 Jahre Fachlehrer an der Landesberufsschule in Villingen und somit vielen bekannt. Heute im Unruhestand macht es ihm immer noch Spaß, den Kindern aus dem ganzen Kreis etwas von guter Esskultur näher zu bringen.

Jeden Monat wird ein ganzes Menü gekocht aus verschiedenen Grundzutaten. Jede der vier Gruppen kocht dann einen Gang, und am Schluss wird das Ganze dann appetitlich auf den Teller gezaubert. Doch damit nicht genug: Eine weitere Gruppe deckt den Tisch, faltet Servietten und bereitet einen alkoholfreien Cocktail vor, bevor es zum gemeinsamen Essen geht. Gesponsert werden die Zutaten und auch die Getränke bei jeder Aktion von dem jeweiligen Gastronomen.

Am Ende der zwei Jahre steht eine Prüfung für ein bundesweit anerkanntes Zertifikat der Industrie- und Handelskammer (IHK) über ein zweijähriges Berufsvorbereitungsseminar sowie eine festliche Abendveranstaltung zusammen mit Eltern und Förderern. Immer wieder sind die Miniköche auch Begleiter von feierlichen Banketten und Veranstaltungen. Durch diese Events werden sie zum bekannten Teil des gesellschaftlichen Lebens.