Donaueschingen Millionär-Macher stehen vor dem Aus

Aber nicht nur die Digitalisierung mache der Toto-Lotto-Gesellschaft zu schaffen, auch die wachsende Konkurrenz. "Rund 45 Prozent der Deutschen spielen regelmäßig ­Lotto. Es wird aber auch immer mehr über Wettbüros ­gespielt", sagt Stock. Öffentlichkeitswirksam geschadet habe der Gesellschaft zudem die gesetzlich nicht mehr erlaubte Präsenz bei Ver­anstaltungen, bei der man früher regelmäßig als Sponsorin aufgetreten sei.

Kontakt zu Gewinnern nur noch bei Beratungen über Umgang mit Geld

Die Bezirksdirektion war in den vergangenen 26 Jahren für die Landkreise Schwarzwald-Baar, Waldshut, Lörrach und Rottweil zuständig und war für Schulung, Betreuung oder Einführung neuer Produkte in allen Annahmestellen verantwortlich. "Jährlich spielen die Einwohner der vier Landkreise für 70 bis 85 Millionen Euro", weiß ­Manfred Stock. Das sei je nach Jackpot-Volumen unterschiedlich. Und in seiner Zeit habe es auch einige Millionengewinne gegeben. Der 90­Millionen-Euro-Gewinn im Euro-Jackpot sei auch ganz in der Nähe gewesen. Wo genau, wisse er selbst nicht. Das ­werde heutzutage alles über die Stuttgarter Zentrale ­abgewickelt. Mit neuen Millio­nären komme man nur noch in Kontakt, wenn diese eine Beratung zum Umgang mit dem neuen Reichtum bitten würden.

Acht offizielle Annahmestellen für Toto-Lotto-Spiele gibt es allein in Donaueschingen. Die Abgabe der Lottoscheine ist ab Januar in der Bezirksdirektion in der Wasserstraße nicht mehr möglich. Dann ist die Bezirksdirektion Stockach für die Region zuständig.