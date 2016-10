Donaueschingen Michael Steinbrecher steigt auf die Kanzel

Donaueschingen. Der Kirchenförderverein hat einen bekannten Moderator engagiert: Am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr steigt Michael Steinbrecher in der Stadtkirche St. Johann auf die Kanzel und spricht zum Thema: Wie wollen wir leben? Über neue Technologien und menschliche Werte. Er war langjähriger Moderator des Sportstudios, heute moderiert er das Nachtcafé. Im Jahr 2000 war Steinbrecher Fußball-Moderator des Jahres. Auch als Buchautor hat er sich einen Namen gemacht, beispielsweise mit "Warum die Datenrevolution uns alle betrifft". Michael Steinbrecher wuchs in Waltrop auf. Nach dem Abitur studierte er Journalistik an der Universität Dortmund. 1987 kam er zum ZDF. Steinbrecher spielte in der Jugend Fußball bei Borussia Dortmund und war seit 1984 Amateurspieler bei Westfalia Herne in der Oberliga. Seinen Plan, Profifußballer zu werden, gab er auf, als ihm angeboten wurde, die neue ZDF-Jugendsendung Doppelpunkt zu moderieren.