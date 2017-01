Donaueschingen Martin Kiefer stellt sich zur Wahl als Abteilungschef

Donaueschingen (gvo). Die Kernstadt-Abteilung der Donaueschinger Feuerwehr erhält am Freitagabend bei der Dienstversammlung um 20 Uhr im Feuerwehrhaus einen neuen Kommandanten. Nach 15 Jahren an der Spitze wird Markus Dold nicht mehr antreten. Zur Wahl stellen wird sich der bisherige Stellvertreter Martin Kiefer. Als neue Stellvertreter stehen der Pressesprecher Philippe de Surmont sowie der Brandmeister und Ausbilder Ralf Jester bereit. Das Trio ist seit vielen Jahren in der Donaueschinger Wehr aktiv.