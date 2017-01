Donaueschingen Martin Kiefer ist Stadtkommandant

Donaueschingen. 763 Einsätze, 14 030 Arbeitsstunden und 96 gerettete Personen: eine beeindruckende Bilanz der letzten fünf Jahre, die der scheidende Kommandant vorlegte. "Diese Zahlen machen die Berechtigung dieser Feuerwehr ganz klar deutlich", so Dold. Als besonderen Erfolg wertete er den Erhalt der Bausubstanz in einem historischen Gebäude in der Karlstraße, bei dem ein ganzes Stockwerk in Flammen stand.

Gegenüber 2012 mit 54 beträgt die derzeitige Mannschaftsstärke 60 Mitglieder, fünf davon im Tagdienst. Der Schwerpunkt der Einsätze verschiebt sich immer mehr in Richtung technische Hilfeleistungen. Auch die Überlandhilfe nimmt zu, oft ist die Drehleiter dabei im Einsatz. Im vergangenen Jahr waren zwei Gefahrguteinsätze zu verzeichnen. Anhand von Bildern kommentierte Dold der Versammlung markante Beispiele der letztjährigen Einsätze. Die Anzahl hat in den vergangenen Jahren zugenommen, im abgelaufenen Jahr waren es 164. Dold prognostiziert, dass sich die Einsätze pro Jahr in Zukunft bei 160 bis 200 einpendeln werden, wenn man das auf Tage im Jahr umrechnet, wisse man, wie die Feuerwehr belastet ist.

Kampfabstimmung um Vize-Posten