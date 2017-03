Donaueschingen Manchmal im Nirgendwo

Am Samstag, 1. April, gibt’s mit der Band "Sometimes in Nowhere" im Donaueschinger "Twist" eine Mischung aus Country, Rock-Pop, Blues und Jazz zu hören. Die achtköpfige Formation aus Villingen hat es sich zur Aufgabe gemacht sein Publikum mit ihren selbstkomponierten Stücken von Anfang an mitzureißen. Seit 2015 spielen die vier Musiker und vier Musikerinnen zusammen – und das mit Erfolg: 2016 konnten sie mit ihrem Lied "Les Enfants" den Kulturpreis Schwarzwald-Baar in der Kategorie Musik und Gesang gewinnen. Ihre Musik passt bestens zum "TWIST", das in Donaueschingen Café, Bar, Lounge und Live-Location in besonderer Atmosphäre miteinander verbindet. Einmal im Monat finden hier im historischen Spiegelsaal Bands aus der Region ihre Bühne.