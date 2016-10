Donaueschingen Manchmal endet es sogar im Vertrag

Donaueschingen. Der Erfolg war schon gleich im Anschluss an die Veranstaltung rund um das Thema "Wohin führt mich mein Weg nach der Schule?" klar. Durchweg "gute Gespräche geführt zu haben", bescheinigten die Auszubildenden und Ausbilder dem federführenden Lehrer der Eichendorffschule, Philipp Gaiser. Und auch der Vorsitzende des Vereins "Forum für Schule und Wirtschaft", Rektor Wolfram Möllen, und sein Vize, Winfried Klötzer, Personalleiter bei der Frei Lacke, zeigten sich hochzufrieden: "Es ist eine für beide Seiten absolut positive Sache." Auch das Konzept kommt an: Komprimiert auf drei Stunden, der familiäre Rahmen und die Tatsache, dass alles auf einem Stockwerk über die Bühne geht, so Gaiser. "Es wurde außerdem registriert, dass mehr Eltern und viele Jugendliche von anderen Schulen da waren." Im nächsten Jahr strebt Gaiser die 40er-Teilnehmer-Marke an, zumal das Interesse von Seiten der Aussteller immer größer werde.

Nach der gelungenen Informationsveranstaltung unter dem Motto: "Von der Schule in die Ausbildung", im Vorfeld zum Ausbildungsforum, strömten die Schüler und Eltern am Samstag um 9 Uhr in die Eichendorffschule. Die Teilnehmer präsentierten sich zum Teil mit einem großen Aufgebot und interessanten Mitmach-Aktionen.

So waren schnell sämtliche Stände belegt und vor allem die extra für diese Veranstaltung trainierten Auszubildenden plauderten mit den Jugendlichen aus dem Nähkästchen und brachten diesen so ihren Beruf schnell näher. Bei den Gesprächen kam immer wieder zum Ausdruck, dass eine solide Ausbildung als Sprungbrett zum Traumberuf gesehen werden könne und auch den Grundstock für ein späteres Studium lege.