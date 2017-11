Donaueschingen Märchenklassiker im Spiegelsaal

Am Samstag, 9. Dezember, bietet das Museum Art Plus in Donaueschingen die besondere Gelegenheit, den Film im festlichen Ambiente seines historischen Spiegelsaals anzuschauen. Mit seinen Spiegeln, dem großen Kronleuchter und den goldenen Verzierungen an Wänden und Decke fühlt man sich dort gleich in den legendären Ballsaal versetzt, in dem das Aschenbrödel beim Tanz ihren Prinzen verzückt.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" basiert auf dem gleichnamigen Märchen der tschechischen Autorin Božena Nemcová sowie auf dem allseits bekannten "Aschenputtel" der Gebrüder Grimm. Im Zentrum der Handlung steht die Titelheldin Aschenbrödel, die als Waise mit ihrer gehässigen Stiefmutter und deren Tochter auf dem Gutshof ihres Vaters lebt, wo sie von den beiden schikaniert wird. Dennoch gelingt es ihr, mit Charme, List und der Hilfe von drei verzauberten Haselnüssen den schönen Prinzen für sich zu gewinnen. Die Filmvorführung beginnt um 17 Uhr. Ab 15 Uhr wartet der Foodtruck Karlotte auf dem Museumsvorplatz mit Waffeln, Glühwein und Punsch auf. Eintritt: Erwachsene: 5 Euro, Kinder: 3 Euro.