Donaueschingen Märchenhaftes aus Hubertshofen

Elmar Scheu erläuterte als Knusperhexe das Märchen Hänsel und Gretel aus deren Sicht und wie Gretel gelitten hat. Heutzutage würde sie ganz anders agieren. Die Dorfgemeinschaft Mistelbrunn bereicherte das Programm mit einem Rap-Medley verschiedener Märchen und musste davon gleich noch eine Zugabe geben.

Die Los d'Ufezofer betonten in ihrem ersten Lied ihre Hubertshofener Herkunft und brachten dann lustige Lieder und Texte über einen Stammtisch, ein Rendezvous oder einen Saunabesuch zu Gehör. Beim Wettkampf zwischen den beiden abgesetzten Ortsvorstehern von Mistelbrunn, Norbert Knöpfle und Hubertshofens Monika Winterhalder, wer die längste Polonaise zusammenbringt, holte Mistelbrunn den Sieg.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten wurde immer wieder der Zauberspiegel von Shrek befragt, was so gegangen ist im Land. Dabei gab es zahlreiche Anekdoten aus dem Ort. Die Schmellewieber sorgten als sieben Putzzwerge mit Schneewittchen beim Putztanz für eine saubere Bühne. Bewundernde Pfiffe ernteten die Gardemädchen bei ihrem Showtanz, unterstützt von Marius Schorpp als heißem Tänzer. Wie Märchen heutzutage verstanden werden, brachten Simon und Elke Galwik zu Gehör: So würden die fleißigen Heinzelmännchen wohl als Schwarzarbeiter angezeigt. Als kleine Zwischeneinlage verkauften Georg Tritschler und Monika Winderhalder die Nikoläuse, die beim Christbaumverkauf nicht verteilt wurden, zugunsten des geplanten Narrenbrunnens und konnten für die 30 Stück 128,91 Euro einnehmen.