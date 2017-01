Damit Kinder nicht von klein auf arglos zu viel Energie vergeuden, besucht Ralf Schneckenburger (rechts) im Auftrag des Umweltministeriums Schulklassen in ganz Südbaden, um Kindern Tipps fürs Stromsparen geben. Gestern hatte der Pfohrener sozusagen ein Heimspiel, als er die 22 Schüler von Isolde Gühna in der Pfohrener Grundschule informierte. Dabei ging es in drei Blöcken um endliche fossile Brennstoffe, praktische Tipps im Haushalt und den Einsatz erneuerbarer Energien, damit sich die Räder auch noch in tausend Jahren mithilfe von Sonne, Wasser und Winde drehen werden. Foto: Vollmer