Fröhliche Kinder im Antoniushaus: "Einfach klasse, dass du da bist", war eines von zahlreichen fröhlichen Liedern, mit welchen 23 Kinder der Klasse 1b von der Erich-Kästner-Schule die Bewohner des Antoniushauses in der Sennhofstraße gestern Vormittag erfreuten. Auch kleinere Theaterstücke hatte die Klassenlehrerin Ute Wietschorke mit den äußerst diszipliniert agierenden kleinen Künstlern einstudiert. Dabei gab es für die Zuhörer auch ein kleines Quiz, bei welchem sie die auf der Mundharmonika gespielten Kinderlieder erraten mussten. Zwei Kinder spielten Blockflöte und Geige. Zudem waren die Kleinen bei ihrem Vorspiel immer irgendwie in Bewegung, was von den vielen Zuschauern mit viel Applaus bedacht wurde. Zum Abschluss verteilten die Kinder gebastelte Schmetterlinge und wurden ihrerseits von Leitern Yonghee Krug mit Süßigkeiten bedacht. Foto: Krickl