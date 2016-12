Donaueschingen Luther dient als Inspiration für das Jahresprogramm

Höhepunkt wird sicherlich das zweitägige Symposium im September sein, das unter der Überschrift "Von der Reformation bis zur Ökumene" steht. Mit dem Kreisarchiv Villingen und den evangelischen Kirchen der Doppelstadt werden die besonderen Eigenheiten der verschiedenen Kirchen in der Region beleuchtet. Hinzu kommen noch Vorträge wie "Vom Benediktiner zum Täufer", "Luther war kein Freiheitsheld" oder "Hagel, Fluten, Fegefeuer". Die Exkursion zum Themenschwerpunkt führt an den Bodensee, wo es um die "Aufklärung und Barbarei in Überlingen" geht.

Für den zweiten Schwerpunkt dient eine Urkunde aus dem Jahre 817. In diesem Schriftstück werden Villingen, Schwenningen, Pfohren, Hondingen, Tannheim und weitere Ortschaften zum ersten Mal erwähnt. Und so kommt es, dass es 2017 gerade auf der Baar viele 1200-Jahr-Feiern gibt. Der Baarverein wird sich im Juni Pfohren widmen, wo der Stiftsarchivar aus St. Gallen einen Vortrag halten wird. Und im Juli steht dann eine Exkursion nach Hondingen an.

Doch der eigentliche Kern des Vereins wird nicht vergessen: Im Bereich der Naturgeschichte werden verschiedene Vorträge und Exkursionen angeboten. Zuerst wird im März unter dem Titel "Schützt die EU unsere Natur?" das Naturschutzkonzept Natura 2000 vorgestellt. Der geschichtliche Bereich wird gleich mit der ersten Veranstaltung im neuen Jahr abgedeckt: Am 25. Januar wird mit der Frage "Natur oder Kultur?" die Landschaftsentwicklung im Schwarzwald und auf der Baar seit 5000 Jahren thematisiert.