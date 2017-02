Donaueschingen Lustige Geschichte entpuppt sich als schwieriger Prüfstein

Im ersten Durchgang mussten die Schüler einen selbst gewählten Buchausschnitt vorlesen, wobei Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl bewertet wurden. Dabei zeigte sich eine Vielfalt an vorzüglichen Leistungen, denn alle gaben ihr Bestes. Prüfstein beim Lesewettbewerb war wie immer der zweite Durchgang, in dem nun in umgekehrter Reihenfolge zwei Minuten lang aus einem unbekannten Jugendbuch vorgelesen wurde. Die Geschichte entpuppte sich als lustiger, aber auch schwieriger Prüfstein bei der Ermittlung des Gewinners .

Die Geschichte war so lustig, dass sich eine Teilnehmerin gegen Ende ihres Vorlesens gar gegen das Lachen nicht mehr wehren konnte. Schließlich setzte sich nach einem sehr spannenden Endkampf Emma Stauch von der Realschule Bad Dürrheim als Siegerin durch – die Herkunftsschulen blieben der Jury bis zum Schluss unbekannt. Emma Stauch wird im März bei der Bezirksentscheidung den Landkreis Schwarzwald-Baar vertreten. Alle Finalteilnehmer erhielten Urkunde und Buchpreis.