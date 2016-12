Donaueschingen Lieber Bierstiefel statt Stinkstiefel

Voll des Lobes über Bürger und Gemeinderat

OB Erik Pauly war voller Lobes für Donaueschingen, den Gemeinderat und auch seine Bürger: "Das haben die Donaueschinger schon gut gemacht und lauter Individuen in den Gemeinderat gewählt, mit denen man gut und kon­struktiv zusammenarbeiten kann", sagt das Stadtoberhaupt. Was man vergeblich suche, das sei ein.... Schweigen und die Suche nach dem richtigen Wort, und dann sprach Pauly es aus. Man suche im Donaueschinger Gemeinderat vergeblich einen "Stinkstiefel, der nur Ärger" mache.

Die Lacher hatte Pauly damit auf seiner Seite, genauso wie FDP-Fraktionssprecher Markus Kuttruff, der stellvertretend für den Gemeinderat sprach: "Wir haben den Hinweis verstanden, sicherlich würde sich für die nächste Kommunalwahl ein Stinkstiefel finden lassen." Ganz so leicht, diesen in den Gemeinderat zu bringen, würde es dann aber doch nicht: "In Donaueschingen gibt es bei Weitem nicht genügend Stinkstiefel, die diesen Stinkstiefel dann auch noch in den Gemeinderat wählen würden", ist sich Markus Kuttruff sicher. Anstatt Widerspruch gab's nur Lachen.