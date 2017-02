Donaueschingen Lieber Australien statt raue Baar

Einst Anwohner der Bräunlinger Steige

Richtig gelesen. Es ist noch gar nicht so lange her. Damals, 2010, war der mit der Boygroup Natural weltweit zu Popularität gekommene smarte US-Boy doch tatsächlich als Bewohner eines Hauses an der Bräunlinger Steige Donaueschinger geworden. Sein damaliger Manager stammte von hier, und die Donaustadt lag wohl zudem ausreichend weit weg von seinem bisherigen Heim, das er bis zur Trennung von seiner Frau, Sängerin Sarah Connor, in Norddeutschland bewohnt hatte.

Letztendlich hielt es Terenzi auf der rauen Baar nicht viel länger aus als im australischen Dschungel. Muckibude und die Abende in den hiesigen Discos wurden dem öffentlichkeitsverwöhnten Sänger wohl doch zu langweilig.