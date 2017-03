Donaueschingen Letzte Chance für Freundeskreis

Doch einen neuen Vorsitzenden zu finden, ist gar nicht so leicht. Bereits vor drei Jahren hat Artur Zwetschke, langjähriger Vereinsvorsitzender, schon einmal das Amt niederlegen wollen. "Damals habe ich nicht gedacht, dass es so eine Herausforderung wird, einen Nachfolger zu finden", sagt Zwetschke, der mittlerweile ziemlich ratlos ist. Im Herbst trat er bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl an. Seither ist der Verein zwar nicht führungslos, aber ohne Chef.

Zur Rettung wurde ein Stammtisch ins Leben gerufen, das Kulturamt und auch OB Erik Pauly beteiligten sich am Rettungsversuch. Das Ziel: die Arbeit des Freundeskreises Vác möglichst neu zu justieren und zukunftsfähig zu machen. Zum ersten Treffen kamen rund 40 Personen, beim letzten waren es nur noch eine Handvoll. Nun steht am Montag der nächste Termin an und er wird wohl richtungsweisend sein: "Ewig können wir so nicht mehr weitermachen", sagt Zwetschke.

Ist das Interesse wieder so gering wie beim Treffen Anfang Februar, lässt das nur einen Schluss zu: Eine Zukunft für den Verein wird es nicht geben. Bedauerlich ist es doch für all die, die gerne weitermachen würden. So beispielsweise der stellvertretende Vorsitzende Andreas Heidinger, der sich gerne weiterhin im Verein engagieren würde – nur eben aus beruflichen Gründen nicht an erste Stelle.