Donaueschingen Lesestunde in der Stadtbibliothek wird jetzt international

"Es ist ein offenes Angebot und kann gerne auch erweitert werden, Richtung Arabisch etwa", sagt Christiane Lange. Natürlich seien alle Kinder auch zur wöchentlich stattfindenden deutschen Lesestunde willkommen.

Die Organisatoren hoffen, durch das Angebot Hemmschwellen herabzusetzen. Sie wollen die Kinder animieren, zur deutschen Lesestunde zu kommen, an die Bibliothek binden und so an Bildung heranführen. Fremdsprachigkeit stelle kein Hindernis dar. Die nächsten Termine: Rumänisch am 22. Februar, Ungarisch am 29. März, Italienisch am 26. April, Russisch/Polnisch am 31. Mai, Spanisch am 28. Juni.