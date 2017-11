Nun hat sie Bronze doppelt in der Tasche: Lena Ketterer aus Wolterdingen hat am Wochenende in Bonndorf ihr Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze für Alt-Saxophon abgelegt – in Eigenregie. Grund: Als sie mit dem Unterricht anfangen wollte, war es nicht möglich, dies über die Musikkapelle, wo sie vor drei Jahren schon auf der Klarinette das bronzene Abzeichen erlangt hat, zu tun. Kurz danach wurde dies jedoch für die Zöglinge wieder ermöglicht. So hat sie sich entschlossen, dies bei ihrem langjährigen Lehrer, Eliot Riley, der sie seit der fünften Klasse über die Kooperation Musikschule St. Georgen und Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen betreut, durchzuziehen, was ihr erfolgreich gelang. So ging für Lena Ketterer ein lang gehegter Wunsch genau zwei Tage vor ihrem 16. Geburtstag in Erfüllung. Foto: privat