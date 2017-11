Donaueschingen Leistungsabzeichen für Jungmusiker

Donaueschingen-Neudingen. Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Neudingen ehrte Verbandspräsident Heinrich Glunz zwei Neudinger Jungmusiker mit dem Leistungsabzeichen.

Der 16-jährige Thimo Przystaw (Schlagzeug) erwarb das bronzene Leistungsabzeichen. Der 15-jährige Lorenz Preis (Tenorhorn) erhielt nach einem fünftägigen Goldkurs an der Musikakademie in Staufen das goldene Leistungsabzeichen und wurde damit nach den Worten des Musikvereinsvorsitzenden Werner Giray in den Blasmusikhimmel aufgenommen.

Seit 2011 wurden die beiden ausgebildet; Lorenz Preis erhielt von dem Hüfinger Hornisten Otmar Mayer intensiven Unterricht. Seit dem letzten Jahr spielen beide auch in der Musikkapelle Neudingen mit.