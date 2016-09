Donaueschingen Lehrer finden Weg auf die Baar

Möglich wurde das durch die neuen Lehrkräfte, die den Weg an die Donaueschinger Schule gefunden haben. Merle Rodemann unterrichtet als Krankheitsvertretung im neuen Schuljahr die zweite Klasse als Klassenlehrerin.

Matthias Harsch wechselte nach seinem Referendariat in Freiburg auf die Baar. Seine erste Stelle hat er an der Heinrich-Feurstein-Schule als Klassenlehrer der Klasse vier angetreten. Manuela Braunschweiger verstärkt das Team als Referendarin im ersten Schulhalbjahr in der dritten Klasse.

Susanne Preiss verbrachte schon den zweiten Teil ihres Referendariats an der Heinrich-Feurstein-Schule. Sie ist Schülern und Lehrern wohl bekannt. Als Klassenlehrerin wird sie im aktuellen Schuljahr die Erstklässler begrüßen.