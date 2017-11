Donaueschingen Leerstand macht Innenstadt unattraktiv

"Ich denke an Plakatwände, die das Schaufenster ausfüllen", sagt Wiemer. So könnten dort dann beispielsweise Bilder von Bürgern zu sehen sein, die mit Einkaufstaschen unterwegs sind. Zusammen mit Sprüchen wie "Ich kaufe in Donaueschingen ein, weil ich die Stadt lebendig halten will" oder Ähnlichem. Denn Wiemer will auch die Bürger in die Pflicht nehmen: "Wir haben hier so viel Kaufkraft, aber schaffen es nicht, sie an die Stadt zu binden", erklärt die SPD-Stadträtin. Natürlich sei es auch eine Sache des Angebots: Einzelhändler könnten nicht mit den großen Ketten mithalten und jeden Trend mitmachen. Ein besondere Aktion würde die Kunden locken.