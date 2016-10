Donaueschingen Leere Gaststätte wird zum Klangraum

Donaueschingen. Diese Erläuterungen nimmt am besten der Künstler selbst vor. Die Gesellschaft der Musikfreunde hat sich für den zweiten Weg entschieden und als Einführung in die Musiktage den in Bornheim in der Nähe von Bonn lebenden Klangkünstler Johannes Sistermanns gebeten, seine im Vereinsgebäude des Anton-Mall-Stadions installierte Arbeit "Ma Un Ma" zu erklären.

Sistermanns, der 2001 einige Zeit in Japan verbracht hat, haben es zwei Begriffe der japanischen Sprache angetan: das Ma und das Un. Ma bezeichnet den Raum zwischen den Dingen, der im Deutschen Leere heißt. Dazu ist es gut zu wissen, dass für den Japaner das Bewusstsein für Leere etwas Positives ist – Ma wird als Freiraum für Möglichkeiten aller Art gesehen.

Das Un in der Mitte zwischen den beiden Ma steht dafür, dass etwas unwiederholbar oder unbegreifbar ist. Der buchstäbliche Wunsch nach "Möglichkeiten über Möglichkeiten" muss damit Sistermanns zu seiner Klangplastik veranlasst haben, bei der es sich, technisch gesprochen, um eine live geführte siebenkanalige Raumkomposition handelt. Videos, Stimmen, Scheinwerfer, mit Licht unterlegte Texte und Peitschenknallen sowie große Mengen Stretchfolie aus dem Baumarkt werden samt elektronischen Geräten zu einem multimedialen Kunstwerk verschmolzen.