Donaueschingen Leberer-Schau endet

Donaueschingen. Am Sonntag, 25. Juni, bietet sich letztmalig die Gelegenheit, die Ausstellung "Camill Leberer" im Museum Art Plus zu besuchen. Um 15 Uhr findet eine öffentliche Führung statt. In erster Linie Bildhauer, interessieren Leberer besonders die Schnittstellen zwischen Bildhauerei und Malerei, deren Grenzen er austestet.