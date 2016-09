Donaueschingen Laterne und Bank beschädigt

Donaueschingen (jak). War es Langeweile? Oder war Alkohol im Spiel? Oder gar beides? Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags haben unbekannte Täter eine Außensitzgelegenheit an der Erich-Kästner-Schule in der Humboldtstraße in Brand gesteckt und eine nahegelegene Straßenlaterne an einem Verbindungsweg zwischen der Pfohrener Straße und der Schule durch Tritte beschädigt. Bemerkt hat das Ganze zuerst niemand. Doch ein Spaziergänger stellte am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr zunächst die beschädigte Laterne und dann die noch glimmende Sitzgelegenheit fest und verständigte die Polizei. Diese rückte zusammen mit sieben Mann der Donaueschinger Feuerwehr zur Erich-Kästner-Schule aus.