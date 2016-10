Donaueschingen Laser-Blitzer zeigt Rasern Grenzen auf

Mit den Stelen für 300 000 Euro hat sich die Stadt jetzt technisch in der Geschwindigkeitsmessung auf den neuesten Stand gebracht. Kommende Woche werden Anlage nach einer Einweisung der Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst in Betrieb genommen. Eine fünfte Säule in diesem Paket soll noch in diesem Jahr in Pfohren in Betrieb gehen.

Der Austausch: Die alten "Starenkästen" sind inzwischen über 20 Jahre alt. Zwar wurde die Technik vor Jahren von Film auf digital umgestellt, dennoch gilt sie als veraltet und letztlich zu teuer in der Unterhaltung. Denn diese ist auf Induktionsschleifen in der Fahrbahn angewiesen. Diese funktionieren aber nach einiger Zeit nicht mehr richtig, wenn der Schwerlastverkehr über die Jahre tiefe Rinnen in den Belag drückt. Allein eine Fahrbahnerneuerung schlägt nach Angaben des Amts für öffentliche Ordnung mit 15 000 Euro zu Buche. Bei der Lasermessung sind die Schleifen hinfällig.

Die Technik: Ein Fahrzeug wird von der Lasertechnik schon gut 70 Meter vor der Messung ins Visier genommen. Entscheidend für die Blitzauslösung sind aber die letzten zehn Meter vor der Säule. Die Säulen können bei entsprechender Kamera­bestückung in beide Richtungen blitzen. Zu den Stelen hat die Stadt zwei Kameraeinschübe gekauft. Somit sind nie alle Säulen gleichzeitig blitzbereit. Eine Kamera kann auch immer nur in eine Richtung messen. Die Kamerasysteme haben aber noch eine Besonderheit. Diese können extern auf einem Stativ am Straßenrand eingesetzt werden.