Donaueschingen Lange Warteliste für den Marstall

Auch die andere Neuerung aus dem Jahr 2015 wird es wieder geben: Die Besucher können sich wieder auf zwei Cafés verteilen, denn auch die Silberkammer lädt erneut zu einem stilvollen Aufenthalt ein.

Zum vorweihnachtlichen Ambiente im und rund um den Marstall trägt auch die musikalische Umrahmung bei. So werden am Freitag "Blosmaschii" spielen, die extra für die Veranstaltung ein Programm zusammengestellt haben und rockige Weihnachtsstimmung verbreiten wollen. Am Samstag wird der Hegering Villingen mit seiner Jagdhornbläsergruppe zum ersten Mal auf der Weihnachtswelt zu Gast sein. Und am Sonntagmorgen gibt es dann echte Alphornbläser zu hören. Und auch das Bläserensemble "The Brass Makers" ist wieder dabei.

Und während die Erwachsenen an den Ständen stöbern und sich mit Bekannten zum vorweihnachtlichen Beisamensein treffen, ist auch für den Nachwuchs etwas geboten: Weihnachtsbacken, Märchenerzähler, Zauberer und natürlich kommt auch der Nikolaus.