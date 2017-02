Donaueschingen Landschaftserhaltungsverband von Landwirten akzeptiert

Der LEV Schwarzwald-Baar-Kreis hat 32 Mitglieder. Dazu gehören die 20 Gemeinden des Landkreises, verschiedene Institutionen sowie private Mitglieder. Das Fördervolumen erhöhte sich von 864 000 Euro in 2013 auf 1 068 000 Euro zum Jahresende 2016. Zu den Aufgabenfeldern außerhalb der LPR gehört unter anderem die Eindämmung von Neophyten (Riesenbärenklau), die Mitwirkung beim Bibermanagement, Flurneuordnung/-bereinigung, die Ökokontoberatung, die Mitarbeit im Forum Großraubwild im mittleren Schwarzwald, die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Naturraum Wutachschlucht" und die Mitwirkung bei der Erstellung des Regionalplans.

Geplant sind 2017 Maßnahmen in Schonach, Schönwald, Öfingen, Niedereschach, Furtwangen und Triberg. Hinzu kommen Biotoppflegearbeiten auf der Südbaar, in Öfingen, am Klosterweiher, in Langenschiltach und die Bestandsverjüngung der Pappelallee Stille Musel.

Maßnahmen zur Beweidung sind vorgesehen für die Wacholderheide am Klosterhof und in Niedereschach, eine Erweiterung der Büffelfläche bei Bad Dürrheim, auf dem Truppenübungsplatz in Donaueschingen sowie im Bereich Schonach, Schönwald und Öfingen.