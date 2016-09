Donaueschingen Landfrauen landen vollen Erfolg

Donaueschingen-Villingen-Schwenningen. Hunderte Besucher strömten am Sonntag zur Feldner Mühle, um sich von den kulinarischen Genüssen und dem Programm der Ortsgruppen aus dem Landfrauenbezirk Donaueschingen verwöhnen zu lassen. Sie kamen auf Fahrrädern, zu Fuß oder mit dem Auto aus Nah und Fern, um ein paar gesellige Stunden inmitten der Natur zu erleben. Einige von ihnen waren zum ersten Mal an der Feldner Mühle und begeistert von deren Engagement zum Wohle von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderung. Die Veranstaltung stand unter den Motto Familientag und bot Unterhaltung für alle. Auf einem Spielparcours vergnügten sich die Jüngsten beim Dosenwerfen und Sackhüfen, Eierjonglieren oder beim Hula-Hoop-Tanzen. Die Betreuung übernahmen die Landfrauen, von denen 35 für einen reibungslosen Tagesablauf garantierten. Kaum zur Ruhe kam das Personal in der Küche im Service oder im Spülraum.