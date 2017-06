Donaueschingen "Laible und Frisch" kommt ins Kino

Zweimal ist der 73-Jährige seinerzeit bereits in der "Saga um Liebe, Brot und Machenschaften" zu sehen gewesen, die in den Jahren 2009 und 2010 im SWR-Fernsehen ausgestrahlt worden war und Zwist und Libeleien zwischen den Sippen zweier Bäckerfamilien am Fuße der Schwäbischen Alb in lokaler Mundart auf den Bildschirm flimmern ließ.

"Riesigen Spaß" habe ihm die Arbeit vor den Kameras gemacht, sagte Barth bereits damals unserer Zeitung. Und nicht zuletzt auch deswegen fand er es sehr bedauerlich, dass der SWR im Sommer 2011 beschloss, die Serie, die bei Weitem nicht nur im Schwabenland zahlreiche Fans gefunden hatte, mitten in der zweiten Staffel – und vor dem eigentlichen Finale – abzusetzen.

Doch das Happy End für Rudy Barth und die vielen Zuschauer, die damals das abrupte Ende moniert hatten, folgt nun – auf der Kinoleinwand: Denn die Serie wird, nach diversen Wiederholungen in den vegangenen Jahren und auch einer Transformation auf die Theaterbühne, nun ihre Fortsetzung in einem Kinofilm mit dem auch für Kenner des dortigen Idioms etwas kryptischen Titel "Laible und Frisch – Do goht dr Doig" finden. Dieser wird gegenwärtig im schwäbischen Bad Urach gedreht – und der rüstige (Un-)Ruheständler darf in dieser Woche wieder für ganze zwei Drehtage als Komparse in "seinem" Schafferdingen dabei sein.