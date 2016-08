Donaueschingen Lärmende Gaststättenbesucher rauben die Nachtruhe

Donaueschingen (jak). Sommer, Sonne und abends kann man lange draußen sitzen. Auf der anderen Seite diejenigen, die am nächsten Tag früh aufstehen müssen. Da liegt man im Bett, das Fenster auf. Der verzweifelte Versuch, ein bisschen kühlere Luft hereinzulassen. Doch nicht nur frische Luft kommt herein, sondern möglicherweise auch Zigarrenqualm und der Lärm der Nachbarschaft. Das Ganze hat sich in der Karlstraße abgespielt: Dort musste die Polizei zu später Stunde nach dem Rechten sehen. Anwohner hatten sich beschwert, dass in einer Wirtschaft noch Leute draußen sitzen und sich lautstark unterhalten würden.