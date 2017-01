Donaueschingen Ladenschließung in Einkaufsmeile

Optik Milbradt zieht in die "Sonne"

Nach jüngsten Ladenschließungen in der Peripherie um Donaueschingens beste Einkaufsstraße gehen offenbar auch in der Karlstraße die Umsätze im Bekleidungsbereich zurück. Schon vor einiger Zeit haben der Schuhladen im Punkthaus und das Cecil-Bekleidungsgeschäft (heute Eisdiele) geschlossen. Die Karlstraße hat aber noch Sogwirkung. Nach dem Umzug der Augenheilpraxis von der Wasserstraße in die ehemalige Sonne wird Optiker Marcus Milbradt im Frühjahr von der Herdstraße in das umgebaute Hotel umziehen.