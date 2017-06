Donaueschingen Kunststoff-Tag will zur Berufsorientierung beitragen

"Wir behandeln das Thema Kunststoff im Technikunterricht. Insofern bietet der Kunststoff-Tag eine sehr gute Gelegenheit, das Erlernte mit der betrieblichen Praxis zu verknüpfen. Weil die Schüler mit dem Verfahrensmechaniker einen Ausbildungsberuf aus nächster Nähe kennenlernen, trägt der Kunststoff-Tag zur Berufsorientierung bei", sagte Schulleiterin Silke Keller.

Mehr über Ausbildung und berufliche Perspektiven erfahren Besucher beim Tag der offenen Ausbildung. Den richtet IMS Gear am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 14 Uhr in seinem Ausbildungszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße 92 in Donaueschingen-Allmendshofen aus. Auszubildende und Personalabteilung informieren über Ausbildungswege und Karrierechancen. Zudem gibt es einen Wettbewerb für Schulklassen.