Donaueschingen Kunst an allen Ecken der Stadt

Genau das seien aber die Fächer, in denen sich Schüler ausprobieren könnten, die sonst vielleicht nicht viele Schulerfolge haben. Die Grundidee "Von der Praxis für die Praxis" meine, dass die "kreative" Schularbeit präsentiert wird.

Mitwirkende: Die Schulen der Region sollen an der Veranstaltung mitwirken. 84 Schulen wurden angesprochen, es liege die beachtliche Zahl von 120 Angeboten auf verschiedensten Ebenen vor. Von Theater, Bands, Chören und Musicals bis hin zu künstlerischen Aktionen und Ausstellungen. Das Forstamt als einer der weiteren Anbieter wird im Irmapark Projekte vorstellen, die im Rahmen der mit Schulen bestehenden Kooperation "Natur und Schule" entstehen. Auch die Jugendmusik- und Kunstschule ist einer der Akteure. Museen und Bibliotheken sind ebenfalls beteiligt.

Internationale musische Tagung soll ganze Innenstadt einbeziehen

Neues: Die Internationale Musische Tagung soll ein Kunstfest werden, das die ganze Innenstadt einbezieht. Ausgangspunkt sind die Donauhallen, wo sich alles abspielen wird, was mit Bühnen und Aktion in Hallen zu tun hat. "Wir haben so eine tolle Innenstadt, Donaueschingen lebt mit Kunst und Musik, das wollen wir mit kreativen Ideen einbinden", so Ralf Schneider. Also sollen Schülerbands und Zirkusgruppen auf einem festgelegten Rundkurs durch die Stadt laufen, an verschiedenen Ecken sollen Spontanperformances dargeboten werden. Im Unterschied zu anderen Jahren sollen nicht Lehrer, sondern hauptsächlich Schüler präsentieren, erklären und Rede und Antwort stehen.

Gäste: Das Gros der Besucher setzt sich aus Fachkollegen, Lehrern nicht nur aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und Rottweil, sondern eben aller IMTA-Schulämter zusammen. Dazu gehören Lindau, Markdorf, Albstadt, Biberbach, Konstanz, aus der Schweiz die Kantone Thurgau und St. Gallen, das Fürstentum Liechtenstein und das Schulamt Vorarlberg/Österreich. Willkommen sind natürlich auch alle anderen Interessenten.

Pläne: "Unsere nächste Baustelle ist, mit Handel und Gewerbeverein, Gastronomie und Kinder- und Jugendmuseum in Kontakt zu treten. Wir brauchen definitiv noch Räume und würden gern auf die Einrichtungen im Innenstadtbereich zurückgreifen", kündigt Ralf Schneider an. Angedacht sei, dass Geschäfte der Karlstraße Schaufenster für diesen Tag oder auch länger als Ausstellungsfläche für Kunstwerke zur Verfügung stellen, so dass man wie in einer großen Galerie durch die Karlstraße schlendern und die Kunstwerke der Kinder anschauen könne. Eine weitere Idee wäre, dass die Donaueschinger Gastronomie, die in der Innenstadt beheimatet ist, an diesem Tag besondere IMTA-Menüs anbietet.

Tagesablauf: Die Eröffnung findet um 9 Uhr statt, um 11 Uhr folgt die Auftaktveranstaltung mit den Gästen: Landräte, Delegierte des Kultusministeriums und verschiedenen Einrichtungen, offizielle Vertreter, Bürgermeister. Danach soll sich in der Stadt ein Fest entfalten.

Der IMTA-Weg führt von den Donauhallen aus durch die Käferstraße hoch zum Musikantenbrunnen, durch die Karlstraße bis hinunter zur Donauquelle, über die Brücke und dann durch die Irmastraße zurück bis zur Donauhalle, wo sich der Kreis wieder schließt.