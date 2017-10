Am Eröffnungswochenende gab es für die Kinobetreiber Leopold Winterhalder und seine, für Donaueschingen zuständige Tochter Sophia Glückwünsche für ihren Entschluss, das Programm im Cinema mit aktuellen Filmen zwischen Freitag und Sonntag zu erweitern. In Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Guckloch garantiert die Betreiberfamilie an diesen Tagen ganzjährig ein kulturelles Zusatzangebot. Dem Festakt mit geladenen Gästen folgten am Samstag und Sonntag mit "Maleika" und "Weit" zwei Filme, bei denen jeweils der Regisseur zu Gast war. Das ist selbstverständlich nicht bei allen Filmen der Fall. Doch auch so besitzt die Neustädter Familie Winterhalder genügend Erfahrung, das Programm im Cinema erfolgreich zu ergänzen. Bernhard Kaiser (von links), Sophia Winterhalder, Leopold Winterhalder, Johannes Fischer, Sofia Fischer, Wolfgang Karrrer, Annie Bronner und Kerstin Rüllke stoßen auf die Eröffnung der cineastischen Bereicherung an. Foto: Bombardi