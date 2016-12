Zahlreiche Kufenflitzer nutzen am Wochenende die Möglichkeit auf der Eiswiese ihre Runden zu ziehen oder ein kleines Eishockeyspiel zu wagen. Auch manch ein Vierbeiner schnupperte mal an der acht Zentimeter dicken Eisdecke, alle waren sich einig, "So klasse war das Eis schon seit Jahren nicht mehr". Bleibt zu hoffen, dass es die Temperaturen auch weiterhin gut mit den Eisläufern meint. Foto: Müller