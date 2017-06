Donaueschingen Künstlerin "auf dem richtigen Weg"

Donaueschingen (jak). Ihre Mission: Orte festhalten, bevor sie verschwinden und Facetten der Stadt zeigen, die sonst übersehen werden. Der Lohn für ihre Arbeit: Ava Smitmans erhält für ihre Werke den Jurypreis der diesjährigen Regionale.

Als sie mit ihrem Schaffen in Hamburg begonnen hat, war die Stadt im Wandel. Vieles, was sie malte, wurde kurze Zeit später abgerissen. "Ich habe mich dann damit bewusst auseinandergesetzt", erklärt die Künstlerin, die sich über den Regionale-Preis freut: "Das zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin." Denn so einen richtigen Preis hatte sie bislang noch nicht gewonnen – nur einmal einen kleinen in Hamburg. Ihre Werke sind übrigens zum ersten Mal bei der Donaueschinger Regionale zu sehen.

Damit gerechnet hat sie nicht, der Beweis war ihr ungläubiges Staunen, als Anne Schaich, Tuttlinger Kunsthistorikerin und Mitglied der Jury, den Namen der Preisträgerin verkündet. "Kunst kann und darf zum Glück alles, außer uns zu langweilen. Und langweilen, das tut eine Ava Smitmans am wenigsten, wenn sie die Realität abbildet", sagt Schaich. Ihre Kunst offenbare viele Bezüge in der Kunstgeschichte. "Aber all diese großen Linien zeigen nur: Der Gegenstand ist noch lange nicht verschwunden. Darstellende Malerei und Zeichnung, aber auch Fotografie verleiten uns zu einem neuen Blick auf Altbekanntes und lassen uns wunderbare Dinge entdecken", so Schaich. "Damit bereichert Ava Smitmans die Kunst aus der Geschichte in die Zukunft hinein – und diese Regionale um eine große Preisträgerin."