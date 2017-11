Donaueschingen Künstlergildezeigt Vielfalt

Donaueschingen. Sie bieten einen tiefen Einblick in das künstlerisch-kreative Schaffen der Aussteller. Bilder, Fotos, Objekte, Skulpturen und In­stallationen sowie ganz verschiedenen Techniken sind es, die die 22 Gildemitglieder und drei Gastaussteller in diesem Jahr vorstellen.

Eröffnung ist am heutigen Freitag um 19.30 Uhr mit einer Vernissage, zu der auch Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser und die Stuttgarterin Alexandra Handwerk als Laudatorin erwartet werden. Dazu erklingt Jazzmusik von Tom Bayer am Flügel und Bernd Konrad am Saxophon. Die Vernissage ist auch Rahmen für die Ehrung von Gründungsmitglied Helmuth Sabrowski, der seit 47 Jahren der Gilde angehört. Gleichzeitig wird der aufgerundete Reinerlös der Herbstfestaktion von 700 Euro einer Vertreterin des Vereins Grauzone übergeben.

Geöffnet ist die diesjährige Gilde-Ausstellung bis Sonntag, 26. November. Von Montag bis Freitag ist der Bartók-Saal der Donaueschinger Donauhallen jeweils von 15 bis 18 Uhr zugänglich, samstags und sonntags können kunstbegeisterte Besucher zwischen 10 und 18 Uhr die Räume betreten. Beendet wird die Kunstschau am Sonntag, 26. November, mit einer Finissage um 15 Uhr, die wiederum Tom Ba­yer am Flügel begleiten wird.