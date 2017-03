Donaueschingen Kritische Klänge bei Partner-Komitee

DJG-Vorsitzender Thomas Stoll fand aber auch – und das nicht zum ersten Mal – kritische Worte bezüglich der Bedeutung der Städtepartnerschaften in der Stadt. Für ihn, so Stoll, sei die Zeit, die Heike Föhrenbach zur Pflege der Partnerschaften zur Verfügung steht, nicht ausreichend. Der Vorsitzende forderte mehr Gestaltungskraft: Die DJG könne gegenwärtig mehr als unterstützende Arbeit nicht mehr leisten.

Auch die altersmäßige Entwicklung der Gesellschaft führe schnell an die Grenze: Ausfälle könnten nicht mehr ausgeglichen werden. Man stelle nicht nur beim Herbstfest ein nachlassendes Interesse der Bevölkerung fest. OB Erik Pauly konnte bei aller Wertschätzung für die DJG-Arbeit freilich keine großen Hoffnungen machen, betonte wie sehr die Stadt im personellen Bereich in allen Aufgabengebieten an ihre Grenzen stoße.

Dennoch, kündigte der Oberbürgermeister an, werde der Stadtrat – von dem sechs Vertreter aus allen Fraktionen anwesend waren – bei den nächsten Haushaltsberatungen auch das Partnerschaftswesen überdenken. Erik Pauly bezog diesbezüglich dezidiert auch die Partnerschaften mit den Städten Vác und Saverne mit ein.