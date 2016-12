Donaueschingen Kreistierheim: Neue Zeiten brechen an

Zehn Hütten haben die Bauhofsmitarbeiter aufgebaut, in denen am Samstag viele Geschenkideen für Tier und Mensch angeboten werden. Dazu gesellen sich noch eine Reihe Vereine und Einrichtungen, die mit und für Tiere arbeiten, so etwa die Besuchshunde Schwarzwald-Baar, die mit ihren Hund-Mensch-Teams derzeit den Bewohnern von acht Seniorenheimen mit ihren Besuchen eine große Freude bereiten.

Tierheimleiterin Nadine Vögel hofft auf viele Spenden und Sponsoren in den nächsten Monaten. Denn das neue Tierheim soll endlich den aktuellen Ansprüchen genügen. Das kostet aber viel Geld. Auf 2,7 Millionen Euro wird der Neubau unweit an der B 27 kosten. Zugesagt sind eine Million Euro vom Kreis, eine halbe Million von der Stadt plus Gelände und eingeplant sind 100 000 Euro Zuschuss vom Land.

200.000 Euro sollen an Spenden zusammenkommen. Nadine Vögel wäre es aber noch lieber, wenn es mehr Geld wäre.