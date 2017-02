Donaueschingen Kooperation mit anderen Landfrauen geplant

Die Fürstenberger Landfrauen unter der Leitung von Barbara Straub befolgten bei der Zusammenstellung ihres neuen Programmes die Tipps aus dem Kreisvorstand. So treffen sie sich am 3. März zum Weltgebetstag in Neudingen. Ein gemeinsamer Vortrag über Schüssler-Salze steht in Hausen vor Wald im Terminplan. In Hondingen ergibt sich die Möglichkeit, mehr über die Heilkraft aus dem Bienenstock zu erfahren.

Aktuell laufen die Planungen für den bunten Abend am Fasnetsonntag, an dem die Landfrauen die Küche und die Bewirtung übernehmen. Der Höhepunkt, das Landfrauenfest an Christi Himmelfahrt, fällt auf den 25. Mai. Ein Teil des Erlöses kommt einem sozialen Zweck zu Gute.

Der Vorsitzender Lothar Schmidt bedankte sich für die finanzielle Unterstützung an die Bergwacht Wutach. Zu einem gemeinsamen Abend mit Partner laden die Landfrauen am 7. März ein und bieten einen Blick hinter die Kulissen der Hüfinger Metzgerei Kramer.