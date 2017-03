Donaueschingen Konzertchor singt

Donaueschingen. In der "Donaueschinger Stunde der Orgelmusik" gastiert die Cappella Nova. Der Kammerchor am Villinger Münster ist am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Johann zu hören. Der Konzertchor unter Leitung von Münster- und Bezirkskantor Roman Laub lässt das Passionsgeschehen lebendig werden mit Werken vom Frühbarock bis zum frühen 20. Jahrhundert. Daneben spielt der Donaueschinger Kantor Andreas Rütschlin zwei bedeutende Werke von César Franck. Der Kammerchor Cappella Nova wurde 1989 von Stephan Rommelspacher gegründet und steht seit 2013 unter der Leitung von Roman Laub.