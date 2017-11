Donaueschingen Konzert für Musikliebhaber

Die drei Frauen, die sich beim Studium an der Musikhochschule Trossingen kennengelernt haben, versprechen ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm; neben Madrigalen und geistlichen Gesängen aus dem Mittelalter werden barocke Werke von Vivaldi und Bach bis hin zu eigens arrangierten Stücken der Jazz- und Popularmusik interpretiert; meditative und tiefsinnige Texte zwischen den musikalischen Abschnitten ergänzen das Programm.

Besucher können sich auf einen meditativen und besinnlichen Abend freuen, der dazu einlädt, den Stress des Alltags einmal hinter sich zu lassen – ganz verbunden mit dem Augenblick des Seins. Die drei Absolventinnen der Musikhochschule Trossingen, die bereits seit zwei Jahren in dieser Formation musizieren, stellen sich am Sonntag, 26. November, 18 Uhr, in der Donaueschinger Kirche St. Marien mit dem neuen Programm vor, drei weitere Konzerte in Fahrenbach (10. Dezember, 18 Uhr, St. Jakobus), Überlingen (22. Dezember, 19 Uhr, Franziskanerkirche) und Aichhalden (30. Dezember, 19 Uhr, St.Michael) werden im Dezember folgen. Dann gibt es natürlich auch weihnachtliche Musik.

"Mit dem Ensemble Drei-Klang haben wir eine Besetzung gegründet, in der wir all’ unsere musikalischen Interessen und Vorstellungen, die wir in der Zeit unseres Studiums erfahren und ausbauen konnten, ausleben können", so Sarah Limberger. Sarah Limberger stammt aus Donaueschingen-Grüningen und ist derzeit Referendarin für Musik und katholische Religion an der Heimschule St. Landolin in Ettenheim. Seit fünf Jahren ist sie erfolgreiche Leiterin des Popchores Winzeln. Die Saxophonistin, Chorleiterin und Sängerin ist überdies im Trio "Jazz Vacation" zu finden und regelmäßig auf Hochzeiten zu hören.