Donaueschingen Konzept zum Hochwasserschutz erläutert

Reichegger ist Betriebsbeauftragte für das Hochwasserrückhaltebecken und maßgeblich für die Planung der ökologischen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens in den Jahren 2006 bis 2012 zuständig.

Die Expertin beantwortete Fragen zum baulichen Konzept des Damms und zum organisatorischen Ablauf im Alarmfall. Am Beispiel der Wildflusszone In der Enge zwischen Wolterdingen und Bruggen verdeutlichte sie, wie positiv sich das Artenvorkommen an der Breg aufgrund der landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen entwickelt habe.

Als einziges Bundesland stellt Baden-Württemberg über eine Regelung im Naturschutzgesetz den Mitarbeitern des Naturschutzamts die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten zur Seite.

Die sind als Berater weisungsfrei tätig und gelten aufgrund ihres Fachwissens in der täglichen Arbeit als unentbehrlich.