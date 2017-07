Donaueschingen Konzept: kurze Beine, kurze Wege

Donaueschingen (hon). Die Buben und Mädchen des Aufener Kindergartens sind unter den Augen ihrer Erzieherinnen Tanja Simon-Bucher und Myriam Reuther zu Spielplatz-Testern geworden. Wer die Kinder beobachtet, merkt schnell: Sie haben auf dem von der Stadt komplett neu gestalteten Spielplatz in Aufen einen Riesenspaß.

Kurze Beine, kurze Wege: Dieser Grundsatz liegt der Donaueschinger Spielplatz-Konzeption zugrunde. Das hat zum Ergebnis, dass es in der Kernstadt und den Stadtteilen 23 Spielplätze gibt, dazu die Spielplätze auf den Pausenhöfen der Schulen und eine Skateranlage. Der frühere OB Thorsten Frei wollte vor einigen Jahren statt 23 halbherzig ausgestatteten Spielplätzen lieber weniger Spielplätze, die dafür aber deutlich attraktiver sein sollten. Ein Vorstoß, der nie umgesetzt wurde. Jedes Jahr werde ein Spielplatz komplett überholt, sagt Armin Börnert, der Chef der Technischen Dienste. Nachdem der Neudinger Spielplatz im vergangenen Jahr eine Frischzellenkur erfahren hat, war in diesem Jahr der Aufener an der Reihe. Im Herbst soll die Mehrgenerationenanlage im Irmapark fertiggesellt sein, nächstes Jahr steht die Sanierung des Spielplatzes in Heidenhofen an. Im Haushaltsplan finden sich deshalb jedes Jahr 35 000 Euro, die für Spielplätze reserviert sind. Oberbürgermeister Erik Pauly unterstreicht beim Vor-Ort-Termin in Aufen, dass die Mitarbeiter der technischen Dienste alles komplett selbst gemacht hätten: von der Konzeption bis zum Aufstellen der vielen neuen Spielgeräte. "So sparen wir die Kosten für ein Planungsbüro. Das Geld stecken wir lieber in die Ausstattung eines Spielplatzes."

Der rundumerneuerte Aufener Spielplatz erinnert fast an einen Park. Das Gelände ist modelliert, es gibt zwei Holzbänke mit einem Holztisch, Bäume spenden Schatten. Gleichzeitig ist er gut einsehbar. Das sei sehr wichtig, so Börnert. Denn dunkle Ecken zögen Personen an, die niemand auf einem Spielplatz sehen möchte.