Donaueschingen Konzept-Kunst mit vielen Zitaten

Aber was ist das nun, was der Besucher an den Wänden zu lesen bekommt? Eine historische Ausstellung, gedacht für einen lokal begrenzten Kreis eingeweihter Donaueschinger Bürger? Könnte man denken, funktioniert auch ganz gut. Viele einheimische Besucher können sich damit identifizieren. Schließlich führte Karolin Bräg vor zwei Jahren intensive Gespräche mit rund 50 Zeitzeugen verschiedener Generationen, unterschiedlich­ster Herkunft und gesellschaftlichem Status über die Geschichte des Hauses und ihre persönlichen Beziehungen und Erinnerungen.

Die Ausstellung mit den vielen Zitaten ist an diesem authentischen Ort immer auch ein Erinnerungsort. Vor 175 Jahren von der Donaueschinger Museumsgesellschaft als Gesellschaftshaus und eine Art Musentempel für Bildung, Literatur, Musik, Tanz und Spiel eröffnet, blickt das Gebäude in unmittelbarer Nähe der Donauquelle auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Obwohl sich Besitzverhältnisse und Nutzungen mehrfach änderten, wurde das Haus an der Brigach von der Donaueschinger Bevölkerung immer als "das Museum" bezeichnet. "Museum wurde es schon immer genannt": Dieses Zitat eines Zeitzeugen kann auf eigenen Erfahrungen beruhen oder auch auf historischer Überlieferung.

Aber was gehen diese sehr persönlichen Zitate den Ausstellungsbesucher an, der dieses Gebäude, das in seiner wechselvollen Geschichte mal Ballsaal, Offizierskasino, Lazarett, Konzertraum und Kino war, eben nur als Museum kennenlernt?

Hier kommt wieder die Künstlerin Karolin Bräg ins Spiel. Bräg zeichnet aus diesen Textbausteinen ein allgemeingültiges Bild des heutigen Museums, das auch eine Vergangenheit hat. Jede einzelne der unterschiedlich motivierten Textspuren ist eine Imagination. Sie haben jeweils ihre eigene Geschichte und lösen beim Betrachter stets auch wieder neue Geschichten aus.

Bereits 1994 hat Karolin Bräg in der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen als studierte Bildhauerin unter anderem Texte gezeigt. Waren es damals noch Friedhofsordnungen zum Thema "Die Ruhezeit ist beendet" und somit fremde Texte in einer Galerie, hat sich die Künstlerin im Laufe der Zeit immer konsequenter mit ihren Gesprächsarbeiten mit der Auseinandersetzung für einen ganz bestimmten Ort entschieden.

Heutiges Museum hat seine eigene Vergangenheit

Auf dem Stuttgarter Pragfriedhof gab es das Projekt "Abschied nehmen" mit Texttafeln wie "Gesprochen wurde nichts…Beerdigt wurde…Kaffee getrunken…". Es ging hier wie in der Kartause Ittingen oder aktuell nun im Donau­eschinger Museum immer auch um die Wechselwirkung von Sprache und Raum. Die Textfragmente, somit auch die Gesprächspartner bekommen ein Eigenleben und der Ausstellungsort seine optische Würde.

Mögen manche Gesprächsnotizen an den Wänden für nicht ortskundige Besucher zuerst noch unverständlich erscheinen, so ist das ganz im Interesse der Kunst, die zum Nachdenken anregen will. Eine Anleitung dazu liefert uns die Künstlerin.

Im runden Spiegel, dem einzigen Museumsobjekt in der empfehlenswerten Präsentation, erscheint neben dem eigenen Spiegelbild das Zitat "Es ist viel, wenn man den Blickwinkel verändert." Diese allgemeingültige Aufforderung zum Perspektivenwechsel und zur Kopfarbeit kann an Ort gleich umgesetzt werden. Die Textmosaiksteine erzeugen die Imagination des historischen Gebäudes, geben dem Betrachter aber auch immer mit auf den Weg, sich intensiv mit dem aktuellen Gebäude und mit den Exponaten auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen: Karolin Bräg: "Museum wurde es immer schon genannt" im Museum Art. Plus, Donaueschingen Museumsweg 1, bis 26. März 2017, Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Donaueschingen. Im Bereich Donaueschingen / Hüfingen /Hubertshofen fand kürzlich eine Prüfung statt. Ausrichter war die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes Donaueschingen unter der Prüfungsleitung von Christa Häring.

Teilgenommen haben neun Hundeteams, davon vier Prüflinge aus der Rotkreuzstaffel Villingen-Schwenningen, zwei Teams des Roten Kreuzes Donaueschingen, ein Mitglied des Roten Kreuzes Hochschwarzwald und zwei Teilnehmer der Malteser Rettungshundestaffel Wiesental.

Die Suchhundeteams dieser Organisationen arbeiten ehrenamtlich und stehen bereits seit vielen Jahren für Sucheinsätze nach vermissten Personen kostenlos zur Verfügung.

Prüfungsbestandteil war sowohl eine theoretische Kenntnisüberprüfung als auch die praktische Prüfung. Diese beinhaltet den so genannten Verweistest, wobei der Hund zeigen muss, dass er selbstständig und ohne die Person zu belästigen einen Fund melden kann. Der anschließende Gehorsamsteil setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen und erst wenn Verweis und Gehorsam bestanden sind, geht es zur eigentlichen Suche in ein Waldgebiet, das den Prüflingen unbekannt ist.

In 20 Minuten große Fläche durchkämmen

Dort muss jeder Hund innerhalb von 20 Minuten eine etwa 30 000 Quadratmeter große Fläche durchkämmen. Für ein Hundeteam war es die erste Prüfung ihrer Rettungshunde-Laufbahn, zwei Prüflinge absolvierten eine Wiederholungsprüfung und sechs Teilnehmer sind schon mehrere Jahre im Einsatz und mussten den Fortbestand ihrer Einsatztauglichkeit unter Beweis stellen. Vier Teilnehmer konnten die Anforderungen im Bereich der Flächensuche leider nicht erfüllen und werden nach Bearbeitung der Defizite im Frühjahr die Prüfung wiederholen.

Am Ende eines langen Prüfungstages konnten folgende erfolgreichen Rettungshunde-Führer ihre Urkunden und Prüfungsplaketten in Empfang nehmen: Edeltraud Gulde mit Mailo (Donaueschingen), Ines Laufer mit Cora und Yvonne Lichtblau mit Alenka (beide Villingen-Schwenningen), Andrea Luge mit Shen (Malteser Wiesental) und Anja Zschäge mit Luna (Hochschwarzwald).